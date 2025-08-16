Лукас Пакета может покинуть «Вест Хэм»

Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета рассматривает варианты ухода из «Вест Хэма» этим летом, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, после 18 месяцев расследования по делу о влиянии на результаты матчей и нелегальных ставках Пакета рассматривает возможность нового вызова. Окончательное решение пока не принято.

Футбольная ассоциация требовала максимального наказания для игрока — пожизненной дисквалификации. Однако независимая регулирующая комиссия после расследования сняла обвинения с хавбека «Вест Хэма».