16 августа, 02:41

Лукас Пакета может покинуть «Вест Хэм»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета рассматривает варианты ухода из «Вест Хэма» этим летом, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, после 18 месяцев расследования по делу о влиянии на результаты матчей и нелегальных ставках Пакета рассматривает возможность нового вызова. Окончательное решение пока не принято.

Футбольная ассоциация требовала максимального наказания для игрока — пожизненной дисквалификации. Однако независимая регулирующая комиссия после расследования сняла обвинения с хавбека «Вест Хэма».

Лукас Пакета оправдан по&nbsp;обвинениям в&nbsp;нелегальных ставках.«Хочу вернуться к игре в футбол с улыбкой». Пакета оправдан по обвинению в ставках
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Лукас Пакета
