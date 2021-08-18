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Лукаку выбрал игровой номер в «Челси»

17:20
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку будет выступать под 9-м номером, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

12 августа «Челси» сообщил о переходе Лукаку. Контракт 28-летнего бельгийца рассчитан на пять лет.

Ранее форвард уже выступал за «Челси» с 2011-й по 2014 год. Нападающий начинал карьеру в «Андерлехте», «Челси» отдавал его в аренду «Вест Бромвичу» и «Эвертону». После перехода и расставания с «Эвертоном» бельгиец также играл за «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

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Александр Кравченко все материалы автора

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