Лукаку выбрал игровой номер в «Челси»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку будет выступать под 9-м номером, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Introducing your new number... ? — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2021

12 августа «Челси» сообщил о переходе Лукаку. Контракт 28-летнего бельгийца рассчитан на пять лет.

Ранее форвард уже выступал за «Челси» с 2011-й по 2014 год. Нападающий начинал карьеру в «Андерлехте», «Челси» отдавал его в аренду «Вест Бромвичу» и «Эвертону». После перехода и расставания с «Эвертоном» бельгиец также играл за «Манчестер Юнайтед» и «Интер».