Лукаку разозлился информацией СМИ о том, что он хочет покинуть «Челси»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не планирует покидать «Челси» и возвращаться в «Интер», сообщает The Telegraph.

По данным источника, бельгиец был разозлен, прочитав новости о том, что он готов покинуть «Челси» из-за санкций против владельца «синих» Романа Абрамовича.

Сам футболист наоборот считает, что клуб сейчас должен объединиться. «Челси» заверил Лукаку и других футболистов, что ведет работу по стабилизации ситуации и минимизации последствий санкций.