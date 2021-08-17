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Лукаку рассказал об отношениях с экс-игроком «Челси» Дрогба

15:24
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Форвард «Челси» Ромелу Лукаку рассказал об отношениях с экс-нападающим лондонцев Дидье Дрогба.

«Наши отношения с ним много значат для меня. Мы говорим с этим парнем раз в несколько дней. У нас есть чат, так что мы всегда на связи. В последние пару дней по говорили с ним по телефону.

У меня было много вопросов, он знает здесь много людей, так что можно сказать Дрогба подготовил меня», — цитирует Лукаку официальный сайт клуба.

«Челси» сообщил о переходе Лукаку 12 августа. Контракт бельгийца рассчитан до лета 2026 года. Дрогба выступал в лондонском клубе с 2004 по 2012 год и с 2014 по 2015-й.

 
 

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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