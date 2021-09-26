Лукаку обсудит с представителями английской премьер-лиги методы борьбы с расизмом
19:48
Боссы английской премьер-лиги отреагировали на слова форварда «Челси» Ромелу Лукаку, усомнившегося в эффективности мер, направленных на борьбу с дискриминацией, сообщает Daily Mail.
Ранее бельгийский нападающий «синих» усомнился в том, что вставание на колено перед началом матчей АПЛ является эффективной мерой для борьбы с расизмом.
Представители лиги намерены выйти на связь с игроком, чтобы узнать позицию футболиста касаемо вопросов борьбы с расовой дискриминацией.
Добавим, что одноклубник Лукаку Маркос Алонсо прежде отказался преклонять колено в рамках акции BLM.
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