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Лукаку обсудит с представителями английской премьер-лиги методы борьбы с расизмом

19:48
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Боссы английской премьер-лиги отреагировали на слова форварда «Челси» Ромелу Лукаку, усомнившегося в эффективности мер, направленных на борьбу с дискриминацией, сообщает Daily Mail.

Ранее бельгийский нападающий «синих» усомнился в том, что вставание на колено перед началом матчей АПЛ является эффективной мерой для борьбы с расизмом.

Представители лиги намерены выйти на связь с игроком, чтобы узнать позицию футболиста касаемо вопросов борьбы с расовой дискриминацией.

Добавим, что одноклубник Лукаку Маркос Алонсо прежде отказался преклонять колено в рамках акции BLM.

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Иван Шитик все материалы автора

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