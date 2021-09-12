Лукаку о первом голе на «Стэмфорд Бридж» за «Челси»: «Я мечтал об этом с 11 лет»
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал свой первый гол на домашнем стадионе «синих» в матче 4-го тура против «Астон Виллы» (3:0).
«Я мечтал забить на «Стэмфорд Бридж» еще с 11 лет. Очень упорно работал ради этого момента. Доволен, что мы выиграли, матч был важным для нас. Мы показали волю к победе с первой минуты, отличный результат. Доволен тем, как развивается ситуация, в которой я нахожусь. Надеюсь, все будет продолжаться в том же духе», — сказал в эфире Sky Sports Лукаку.
Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» в августе 2021 года, на его счету 3 гола в 3 матчах за «синих» в сезоне-2021/22.
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