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Сегодня, 13:18

Лукаку не вернется вовремя в расположение «Челси»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что форвард Ромелу Лукаку вернется в расположение клуба 11 или 12 июля. Однако сам бельгиец не собирается прибывать к этому времени.

По данным The Telegraph, футболист хочет сначала узнать, удалось ли добиться прогресса в его трансфере в «Интер».

Сообщалось, что он пойдет на большое сокращение зарплаты ради перехода в миланский клуб.

В сезоне-2022/23 30-летний Лукаку выступал на правах аренды за «Интер». Он провел 37 матчей, забил 14 мячей и сделал 7 голевых передач.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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