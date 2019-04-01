Лукаку и Марсьяль смогут помочь "МЮ" в матче с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сообщил, что нападающие Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль восстановились после травм и смогут сыграть в матче 33-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона".

- Оба будут готовы сыграть завтра, если не травмируются на сегодняшней тренировке, - цитирует специалиста Sky Sports.

Матч "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" состоится 2 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.

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