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Луис Суарес: «Мы почти выиграли АПЛ без бюджета, который есть у «Ливерпуля»

22 ноября 2019, 23:27
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Форвард «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о шансах «Ливерпуля» на победу в АПЛ. Ранее нападающий выступал в составе мерсисайдцев.

— Выиграть АПЛ сложно, потому что сезон очень длинный, — цитирует уругвайца ESPN. —  Но на этот раз у них есть хорошее преимущество. Но мы все знаем, что такое футбол. В прошлом сезоне был такой же отрыв в один момент, но «Манчестер Сити» выиграл титул.

Мы почти выиграли АПЛ с молодыми игроками. Почти сделали это без бюджета, который у них есть сейчас. Тогда победа была бы большей заслугой, чем сейчас.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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