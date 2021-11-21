Луис Энрике посмеялся над слухами об уходе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике посмеялся над новостью о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«МЮ»? Сегодня же не 1 апреля», — приводит слова тренера La Sexta.

21 ноября «Ман Юнайтед» объявил об уходе Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды. 48-летний норвежец возглавлял команду с декабря 2018 года.

Исполняющим обязанности тренера назначен Майкл Кэррик.

Ранее появилась информация, что в «МЮ» Луиса Энрике хочет видеть нападающий Криштиану Роналду. По данным британских СМИ, «Манчестер» склоняется к кандидатуре Маурисио Почеттино и хочет пригласить аргентинского специалиста летом.