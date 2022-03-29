Луис Энрике отреагировал на новости о том, что он может возглавить «МЮ»

Луис Энрике прокомментировал новости о том, что он может возглавить «МЮ»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал информацию о том, что он мог возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Буду в Катаре со сборной Испании. Что будет дальше — посмотрим. Какие еще могут быть сомнения? Сколько раз я должен повторить? Сейчас нет более интересующей меня работы, чем представлять свою страну на ЧМ в Катаре», — цитирует Энрике Goal.

Сообщалось, что 51-летний Энрике может в скором времени продлить контракт со сборной Испании до лета 2024 года.

Также в СМИ писали, что Энрике один из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».