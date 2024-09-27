Луис Диас: «Слот великолепен с первого дня нашей встречи»
Вингер «Ливерпуля» Луис Диас поделился мнением о работе с главным тренером Арне Слотом.
«Могу сказать, что он великолепен с первого дня нашей встречи. Отношения были и остаются действительно хорошими. Он очень внимателен к вещам, которые нужно улучшить, но он также похвалит за хорошие вещи, которые делаешь», — приводит слова Диаса Sky Sports.
Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года после ухода Юргена Клоппа. Мерсисайдцы после 5 туров с 12 очками занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
2
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|
3
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
4
|Арсенал
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
5
|Челси
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
6
|Ньюкасл
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
7
|Брайтон
|5
|2
|3
|0
|8-4
|9
|
8
|Нот. Форест
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
9
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|
11
|МЮ
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Брентфорд
|5
|2
|0
|3
|7-9
|6
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
|
15
|Лестер
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
16
|Кр. Пэлас
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
17
|Ипсвич
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|
18
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Вулверхэмптон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|
20
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.09
|14:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|28.09
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|28.09
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|28.09
|17:00
|
Челси – Брайтон
|- : -
|28.09
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|28.09
|17:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|28.09
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|29.09
|16:00
|
Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.09
|18:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|30.09
|22:00
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|
|
Николас Джексон
Челси
|4
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|3
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|3
|1
|0
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