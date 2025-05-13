Луис Диас намерен остаться в «Ливерпуле», несмотря на интерес «Барселоны»

Форвард «Ливерпуля» Луис Диас намерен остаться в английском клубе, сообщает Express.

По сведениям источника, 28-летний колумбиец не собирается уходить из «Ливерпуля», несмотря на интерес со стороны «Барселоны».

В текущем сезоне Диас провел 48 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 8 результативных передач.