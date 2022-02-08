Луи Саа: «МЮ» разочаровывает, такой потенциал, такие игроки, что никаких оправданий быть не может»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался об игре команды в этом сезоне.

«МЮ» разочаровывает. Сейчас есть только это ощущение. У него такой потенциал, такие игроки, что никаких оправданий быть не может. Им нужны лидеры, которые поведут команду вперед.

Возвращение в топ-4 — это не то, чем стоит довольствоваться, для такого клуба это ненормально. Надо думать о победе в АПЛ, победе в Лиге чемпионов. Такие ожидания не являются нереалистичными, и надо ставить именно такую цель", — приводит слова Саа Manchester Evening News.

На данный момент «МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 38 очков. На первом месте находится «Сити», у которого 57 очков.

23 февраля команде Ральфа Рангника предстоит сыграть первый матч 1/8 Лиги чемпионов против «Атлетико».