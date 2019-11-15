Луи Саа: «Криштиану Роналду был просто зверем»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа с восхищением отозвался об экс-партнере по команде Криштиану Роналду. Саа и Роналду вместе защищали цвета «МЮ» с 2004 по 2008 год.

— Криштиану был просто зверем. Не знаю, кто мог назвать его человеком. Когда ему было 18-19 лет, он был просто ненормальным, — цитирует Goal Саа. — Он один из тех игроков, которые имеют все для успеха, но работают усерднее других. Дело не только в таланте