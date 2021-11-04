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Луи Саа: «Думаю, что чемпионом Англии станет «Ливерпуль»

Луи Саа считает, что «Ливерпуль» станет чемпионом Англии в сезоне-2021/22
17:22
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился мнением о том, кто станет чемпионом Англии в сезоне-2021/22.

«Думаю, что чемпионом Англии станет «Ливерпуль», — приводит слова Саа Liverpool Echo. — У них лучший нападающий, сильное нападение и защита. Вообще, сложно назвать других претендентов, кроме «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Надеюсь, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» составят им конкуренцию. Но главным фаворитом для меня являются мерсисайдцы».

После 10 туров чемпионата Англии на первом месте с 25 очками идет «Челси». Вторую позицию занимает «Ливерпуль» (22), на третьей строчке — «Манчестер Сити» (20).

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