Луи Саа: «Думаю, что чемпионом Англии станет «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился мнением о том, кто станет чемпионом Англии в сезоне-2021/22.

«Думаю, что чемпионом Англии станет «Ливерпуль», — приводит слова Саа Liverpool Echo. — У них лучший нападающий, сильное нападение и защита. Вообще, сложно назвать других претендентов, кроме «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Надеюсь, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» составят им конкуренцию. Но главным фаворитом для меня являются мерсисайдцы».

После 10 туров чемпионата Англии на первом месте с 25 очками идет «Челси». Вторую позицию занимает «Ливерпуль» (22), на третьей строчке — «Манчестер Сити» (20).