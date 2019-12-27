Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Twitter отреагировал на игру защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда в матче 19-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (4:0).

Трент отметился голом и двумя результативными передачами в этой встрече.

«Трент в огне. Лучший правый защитник в мире прямо сейчас», — написал Геркус в Twitter.

«Ливерпуль» одержал девятую победу подряд и с 52 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Лестер» (39) — второй.