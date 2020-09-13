Лучший бомбардир ЧМ-2014 Хамес Родригес доволен дебютом за «Эвертон»
22:39
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес остался доволен своим дебютом в составе «Эвертона». Лучший бомбардир чемпионата мира-2014 перешел в ливерпульский клуб этим летом из «Реала» и вышел в стартовом составе на матч 1-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0). Родригес провел 90 минут и был заменен в добавленное время.
«Отличное выступление команды, счастлив своей первой игрой в футболке «ирисок», — написал Родригес в Twitter.
Great performance from the team, very happy for my first game as a Toffee. #COYB Feliz por mi primer partido con el @Everton, se disfruta m?s una victoria. ?? pic.twitter.com/tcICA1u2Sf— James Rodr?guez (@jamesdrodriguez) September 13, 2020