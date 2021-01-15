Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни объявил о завершении карьеры. Сегодня он был официально утвержден главным тренером «Дерби Каунти», который возглавлял на правах исполняющего обязанности с ноября 2020 года.

Руни выступал за сборную Англии с 2003 по 2018 году, провел 120 матчей (второй результат в истории) и забил 53 гола (рекорд).

На официальном YouTube-канале сборной Англии в 2020 году была опубликована подборка лучших голов Руни в составе национальной команды. Примечательно, что на первом месте расположился гол в ворота России в игре отборочного турнира Евро-2008.

Игра состоялась 17 октября 2007 года. Форвард принял мяч в штрафной после паса Майкла Оуэна и с лета парашютом направил мяч в сетку ворот Владимира Габулова. Во втором тайме игры вышедший на замену Роман Павлюченко оформил дубль и принес России победу на глазах 78 тысяч зрителей.