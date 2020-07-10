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Ловрен восстановился от травмы и может сыграть с «Бернли»

10 июля 2020, 19:15
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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен полностью восстановился от травмы подколенного сухожилия и сможет принять участие в матче 35-го тура АПЛ против «Бернли», сообщает пресс-служба мерсисайдцев. Игра пройдет 11 июля на стадионе «Энфилд».

В сезоне-2019/20 Ловрен провел 15 матчей за «Ливерпуль», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии в нынешнем сезоне. «Бернли» с 49 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ливерпуль — Бернли

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