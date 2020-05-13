Ловрен может продолжить карьеру в «Роме»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перейти в «Рому» в ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sports со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, римский клуб заинтересован в услугах 30-летнего хорвата и хочет воспользоваться тем, что его контракт с «Ливерпулем» истекает летом 2021 года. Мерсисайдцы могут согласиться продать футболиста сейчас, чтобы не терять его без компенсации в следующем году.

В сезоне-2019/20 Ловрен провел за «Ливерпуль» 14 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 16 миллионов евро.