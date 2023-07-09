Льорис может продолжить карьеру в «ПСЖ»

«ПСЖ» заинтересован в голкипере «Тоттенхэма» Уго Льорисе, утверждает Daily Record.

По информации источника, парижане рассматривают 36-летнего француза в качестве запасного голкипера.

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В прошедшем сезоне он провел за лондонцев 31 матч во всех турнирах, пропустил 45 мячей и 9 раз отстоял на ноль.

Ранее «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с вратарем «Эмполи» Гульельмо Викарио.