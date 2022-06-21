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Сегодня, 16:11

Лорис Кариус оценил период своей карьеры в составе «Ливерпуля»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус оценил период своей карьеры в составе «красных».

«У меня было много взлетов и падений, но это футбол, такое бывает. В целом же я вырос как личность. Тот уровень, на котором мы работали каждый день и профессионализм были просто запредельными», — цитирует футболиста Sky Sports.

Кариус перешел в «Ливерпуль» из «Майнца» летом 2016 года и провел 49 игр в течение первых двух сезонов в команде. Он дважды уходил в аренду — в «Бешикташ» и в «Унион Берлин».

26-летний голкипер покидает «красных» на правах свободного агента.

ФК Ливерпуль
Лорис Кариус
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