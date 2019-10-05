Лоран Косьельни: «Ушел из «Арсенала», потому что не мог играть 40-50 матчей за сезон»

Защитник «Бордо» Лоран Косьельни объяснил, почему прошлым летом решил покинуть «Арсенал». Француз подчеркнул, что не чувствовал в себе сил играть дальше на уровне премьер-лиги.

— Сезон в премьер-лиге очень длинный, — цитирует L'Equipe Косьельни. — Это требует больших физических и психологических усилий. Я не чувствовал, что могу играть 40-50 матчей в сезоне. И не хотелось заканчивать карьеру из-за травм. Да, я вроде как сделал шаг назад, но получаю больше удовольствия. Либо я бы закончил там играть, либо сменил бы клуб. Мы с семьей решили, что пришло время. Мы учитывали все факторы. Я могу сказать, что ушел с высоко поднятой головой. Все, с кем я работал в течение девяти лет, уважали мое решение вернуться домой с семьей.