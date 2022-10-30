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Сегодня, 18:35

Лопетеги все еще может возглавить «Вулверхэмптон»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хулен Лопетеги все еще может стать главным тренером «Вулверхэмптона», сообщает Daily Mail.

Английский клуб надеется убедить бывшего тренера «Севильи» и сборной Испании возглавить команду.

Исполняющий обязанности главного тренера «Вулверхэмптона» Стив Дэвис останется на своем посту до конца года.

Ранее Лопетеги отказался от предложения «Вулверхэмптона». Камнем преткновения для Лопетеги является то, что при вылете в чемпионшип ему придется пойти на сокращение зарплаты.

На данный момент «волки» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 13 матчах 10 очков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
1-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Хулен Лопетеги
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
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«Арсенал» разбил «Ноттингем Форест» и вернулся в лидеры АПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.10 14:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 1
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 2 : 3
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 1
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 4 : 1
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 1 : 0
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 4 : 0
29.10 19:30
Фулхэм – Эвертон
 0 : 0
29.10 21:45
Ливерпуль – Лидс
 1 : 2
30.10 17:00
Арсенал – Нот. Форест
 5 : 0
30.10 19:15
МЮ – Вест Хэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 10 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 10 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 12 1 1
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