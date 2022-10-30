Лопетеги все еще может возглавить «Вулверхэмптон»
Хулен Лопетеги все еще может стать главным тренером «Вулверхэмптона», сообщает Daily Mail.
Английский клуб надеется убедить бывшего тренера «Севильи» и сборной Испании возглавить команду.
Исполняющий обязанности главного тренера «Вулверхэмптона» Стив Дэвис останется на своем посту до конца года.
Ранее Лопетеги отказался от предложения «Вулверхэмптона». Камнем преткновения для Лопетеги является то, что при вылете в чемпионшип ему придется пойти на сокращение зарплаты.
На данный момент «волки» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 13 матчах 10 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|12
|10
|1
|1
|30-11
|31
|
2
|Ман. Сити
|12
|9
|2
|1
|37-11
|29
|
3
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|
4
|Ньюкасл
|13
|6
|6
|1
|24-10
|24
|
5
|Челси
|12
|6
|3
|3
|17-15
|21
|
6
|МЮ
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|
7
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|22-22
|19
|
8
|Брайтон
|12
|5
|3
|4
|19-15
|18
|
9
|Кр. Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13-16
|16
|
10
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23-15
|16
|
11
|Брентфорд
|13
|3
|6
|4
|19-22
|15
|
12
|Эвертон
|13
|3
|5
|5
|11-12
|14
|
13
|Вест Хэм
|12
|4
|2
|6
|11-12
|14
|
14
|Борнмут
|13
|3
|4
|6
|12-28
|13
|
15
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
16
|Лидс
|12
|3
|3
|6
|15-19
|12
|
17
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
18
|Лестер
|13
|3
|2
|8
|21-25
|11
|
19
|Вулверхэмптон
|13
|2
|4
|7
|6-19
|10
|
20
|Нот. Форест
|13
|2
|3
|8
|8-28
|9
|29.10
|14:30
|
Лестер – Ман. Сити
|0 : 1
|29.10
|17:00
|
Борнмут – Тоттенхэм
|2 : 3
|29.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|1 : 1
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Челси
|4 : 1
|29.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|1 : 0
|29.10
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|4 : 0
|29.10
|19:30
|
Фулхэм – Эвертон
|0 : 0
|29.10
|21:45
|
Ливерпуль – Лидс
|1 : 2
|30.10
|17:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|5 : 0
|30.10
|19:15
|
МЮ – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|10
|1
|1
|
|
Эмерсон Роял
Тоттенхэм Хотспур
|10
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|12
|1
|1