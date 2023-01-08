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Лопетеги — о матче с «Ливерпулем»: «Правда в том, что мы забили три гола»

Лопетеги прокомментировал отмененный гол «Вулверхэмптона» в матче с «Ливерпулем»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги не согласен с решением арбитра отменить гол команды в матче Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:2).

«Извините, но офсайда не было. Этого не могло быть. Кто-то сказал судье, что это офсайд, но мы видели материалы с нашей тактической камеры, его не было. Решение неправильное. Я совершаю ошибки каждый день, и иногда судьи тоже. Жаль, что так получилось, но правда в том, что мы забили три гола», — сказал Лопетеги на пресс-конференции.

В третьем раунде Кубка Англии «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 2:2.

В концовке матча «Вулверхэмптон» забил третий мяч, который был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.

Хулен Лопетеги
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
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Траоре рассказал, что игроки «Вулверхэмптона» уверены в Лопетеги
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

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Манчестер Юнайтед

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Букайо Сака

Букайо Сака

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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Манчестер Сити

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