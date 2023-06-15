Лопетеги намерен продолжить работу в «Вулверхэмптоне»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги останется в клубе, сообщает журналист The Telegraph Джон Перси.

По данным источника, 56-летний специалист принял такое решение после переговоров с руководством клуба относительно будущих планов команды.

Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» в ноябре 2022 года, когда команда находилась на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице АПЛ.

В итоге «Вулвз» завершили сезон-2022/23 на 13-й строчке в чемпионате Англии.