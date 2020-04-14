Лонгстафф, зарабатывающий 850 фунтов в неделю, жертвует 30 процентов зарплаты на борьбу с коронавирусом
16:05
Полузащитник «Ньюкасла» Мэтти Лонгстафф принял решение жертвовать часть своей зарплаты Национальной службе здравоохранения, сообщает Sportbible. При этом 20-летний хавбек зарабатывает всего 850 фунтов стерлингов в неделю по контракту, который заключил в 2018 году. У него одна из самых низких зарплат в премьер-лиге.
Лонгстафф жертвует 30 процентов от своей зарплаты на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.
В нынешнем сезоне Лонгстафф сыграл в девяти матчах.
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