Лонгстафф рассказал об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ньюкасла» Шон Лонгстафф заявил, что его смущали разговоры об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» этим летом. «МЮ» предлагал за 21-летнего англичанина 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

— Сложно сохранять концентрацию, когда ты видишь свою фамилию в каждой газете. Когда люди постоянно обсуждают тебя. И ведь они рассуждают о вещах, которые могут изменить жизнь человека, — сказал футболист.

В нынешнем сезоне Логстафф провел 4 матча и отметился 1 голевой передачей.

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