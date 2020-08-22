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Лонгстафф подписал новый контракт с «Ньюкаслом»

11:34
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Полузащитник Мэттью Лонгстафф заключил с «Ньюкаслом» новый контракт, сообщает пресс-служба «сорок».

20-летний англичанин заключил соглашение сроком на два года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что хавбек может покинуть команду на правах свободного агента этим летом, сообщалось, что им интересуются несколько команд чемпионата Италии.

В сезоне-2019/20 Лонгстафф провел за «Ньюкасл» 15 матчей, на его счету 3 гола.

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