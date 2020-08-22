Лонгстафф подписал новый контракт с «Ньюкаслом»
11:34
Полузащитник Мэттью Лонгстафф заключил с «Ньюкаслом» новый контракт, сообщает пресс-служба «сорок».
20-летний англичанин заключил соглашение сроком на два года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что хавбек может покинуть команду на правах свободного агента этим летом, сообщалось, что им интересуются несколько команд чемпионата Италии.
В сезоне-2019/20 Лонгстафф провел за «Ньюкасл» 15 матчей, на его счету 3 гола.
? He's here to stay!#NUFC are delighted to confirm that @mattylobby48 has signed a new deal with the club. ????— Newcastle United FC (@NUFC) August 22, 2020