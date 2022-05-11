Лофтус-Чик заявил, что доволен своим новым положением в «Челси»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик сообщил, что его все устраивает в лондонском клубе.

«Когда я пришел в «Челси» в этом сезоне, я не знал, чего ожидать в плане игровой позиции. Я всегда видел себя полузащитником, способным выполнять самые различные функции. Я стал играть глубже, что полностью отличается от того, что было в последние шесть или семь лет», — цитирует Лофтус-Чика Sky Sports.

В этом сезоне 2­6-летний англичанин провел в АПЛ 22 игры, отметившись 2 результативными передачами.