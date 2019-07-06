Лофтус-Чик продлил контракт с "Челси" до 2024 года

Полузащитник "Челси" и сборной Англии Рубен Лофтус-Чик продлил контракт с лондонцами, информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение 23-летнего игрока рассчитано до 2024 года.

Лофтус-Чик является воспитанником "Челси". Он прошел через все возрастные категории системы клуба, начиная с команды до восьми лет. В минувшем сезоне игрок провел 40 матчей и забил десять мячей при пяти голевых передачах.

- Я надеюсь выиграть намного больше трофеев с командой и я лично буду пытаться сделать все возможное и упорно работать, чтобы стать ключевым игроком для "Челси", - приводит пресс-служба клуба слова Лофтус-Чика.