Лофтус-Чик пожелал удачи "Челси" в финале Лиги Европы

Полузащитник "Челси" и сборной Англии Рубен Лофтус-Чик, который ранее получил травму в товарищеском матче против "Нью-Ингленд Революшн", в своем Инстаграме пожелал удачи своим одноклубникам и партнерам по национальной команде.

Ранее 23-летний англичанин перенес операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия

– Привет, ребята. Трудно описать, свое самочувствие сейчас. Больше путаницы, чем грусти.

Вчера вечером моя операция прошла успешно – это хорошая новость! Буду наблюдаться под контролем врачей в течение некоторого времени, поэтому желаю своим одноклубникам удачи в финале Лиги Европы. Хотел бы также пожелать удачи партнерам по сборной Англии, которые сыграют в финале Лиги Наций. Я должен трудиться на протяжении всей своей жизни. Сделаю это снова! Скоро увидимся на поле! – написал Лофтус-Чик в Инстаграме.

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