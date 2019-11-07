Ллорис вернется на поле к началу 2020 года

Капитан и вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис перенес операцию на левом локте, информирует официальный сайт «шпор». 32-летний француз вернется на поле только январю 2020-го.

Медицинский штаб принял решение провести операцию Ллорису. Локоть футболиста оставался нестабильным.

Ллорис получил повреждение в матче 8-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (0:3). Ранее появилась информация, что голкиперу не понадобится операция.

В текущем сезоне Ллорис провел 9 матчей за «Тоттенхэм» и пропустил 17 голов.

Following further clinical testing and examination, Hugo Lloris has now undergone surgery on his left elbow.#THFC ?? #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 7, 2019

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