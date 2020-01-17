Ллорис приступил к тренировкам в общей группе «Тоттенхэма»

Голкипер «Тоттенхэма» Юго Ллорис начал тренироваться в основным составом «шпор», информирует клубная пресс-служба. 33-летний француз не выходил на поле с 5 октября 2019-го.

Ллорис получил травму локтя в матче 8-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (0:3). Вратарь был прооперирован.

В текущем сезоне Ллорис провел 9 матчей за «Тоттенхэм» и пропустил 17 мячей.