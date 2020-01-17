Ллорис приступил к тренировкам в общей группе «Тоттенхэма»
16:09
Голкипер «Тоттенхэма» Юго Ллорис начал тренироваться в основным составом «шпор», информирует клубная пресс-служба. 33-летний француз не выходил на поле с 5 октября 2019-го.
Ллорис получил травму локтя в матче 8-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (0:3). Вратарь был прооперирован.
В текущем сезоне Ллорис провел 9 матчей за «Тоттенхэм» и пропустил 17 мячей.
TEAM NEWS:— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2020
Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC ?? #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv
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