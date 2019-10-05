Ллорис получил страшную травму, совершив результативную ошибку в игре с «Брайтоном»

Вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии с «Брайтоном». Он допустил ошибку на третьей минуте матча, выронив мяч в ворота после несложного удара, при этом француз неудачно упал на спину, выставив руку, которая под весом тела неестественно выгнулась.

Ллорис закричал от боли и получил неотложную помощь прямо в воротах — ему также дали кислородную маску. Как сообщает ВВС, когда вратаря несли на носилках к скорой помощи в подтрибунном помещении, он кричал от боли. Врачи дали ему дополнительно обезболивающее.

Вместо Ллориса в игру вступил аргентинский вратарь «Тоттенхэма» Пауло Гассанига.