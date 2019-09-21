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Ллорис не сыграет с «Лестром» по семейным обстоятельствам

13:42
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В матче 6-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Лестером». Основной голкипер лондонцев Юго Ллорис пропустит встречу по семейным причинам, сообщает официальный сайт «шпор».

Жена Ллориса должна в ближайшее время родить ребенка.

Место в основном составе на матч с «лисами» получил Пауло Гассанига.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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