Ллорис не сыграет с «Лестером» по семейным обстоятельствам
13:42
В матче 6-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Лестером». Основной голкипер лондонцев Юго Ллорис пропустит встречу по семейным причинам, сообщает официальный сайт «шпор».
Жена Ллориса должна в ближайшее время родить ребенка.
Место в основном составе на матч с «лисами» получил Пауло Гассанига.
#THFC: Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Ndombele, Lamela, Son, Kane (C).— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 21, 2019
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