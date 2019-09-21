Ллорис не сыграет с «Лестером» по семейным обстоятельствам

В матче 6-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Лестером». Основной голкипер лондонцев Юго Ллорис пропустит встречу по семейным причинам, сообщает официальный сайт «шпор».

Жена Ллориса должна в ближайшее время родить ребенка.

Место в основном составе на матч с «лисами» получил Пауло Гассанига.

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