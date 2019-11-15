Ллорис надеется вернуться в строй в январе

Голкипер «Тоттенхэма» Юго Ллорис рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы, которую он получил в начале октября.

— Все хорошо. Всегда есть риск, но моя цель — быть готовым к январю, — приводит слова француза The Telegraph.

Ранее Ллорис перенес операцию на левом локте.

В текущем сезоне голкипер провел 9 матчей за «Тоттенхэм» и пропустил 17 голов.

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