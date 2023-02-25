«Ливерпулю» придется заплатить 80 миллионов евро, чтобы подписать игрока «Интера» Бареллу

«Ливерпуль» должен будет заплатить 80 миллионов евро, если захочет подписать полузащитника «Интера» Николо Бареллу, сообщает Gazzetta.

По данный источника, главный тренер английского клуба Юрген Клопп восхищается игрой итальянца и хочет подписать его следующим летом.

26-летний Барелла стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Кальяри». В этом сезоне он провел за миланцев 30 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.