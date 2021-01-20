«Ливерпуль» ждет окончательного ответа от Вайналдума по новому контракту
18:17
«Ливерпуль» и полузащитник Джорджиньо Вайналдум по-прежнему не могут договориться о новом контракте, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Клуб не хочет предлагать 30-летнему игроку длительное соглашение, в то время как в тренерском штабе рассчитывают на игрока.
Между сторонами по-прежнему нет соглашения о продлении договора. Последнее предложение, которое делал клуб, было отклонено футболистом сборной Голландии.
В нынешнем сезоне АПЛ Вайналдум принял участие в 18 матчах и отметился одним забитым мячом.
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