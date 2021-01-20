«Ливерпуль» ждет окончательного ответа от Вайналдума по новому контракту

«Ливерпуль» и полузащитник Джорджиньо Вайналдум по-прежнему не могут договориться о новом контракте, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Клуб не хочет предлагать 30-летнему игроку длительное соглашение, в то время как в тренерском штабе рассчитывают на игрока.

Между сторонами по-прежнему нет соглашения о продлении договора. Последнее предложение, которое делал клуб, было отклонено футболистом сборной Голландии.

В нынешнем сезоне АПЛ Вайналдум принял участие в 18 матчах и отметился одним забитым мячом.