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«Ливерпуль» ждет окончательного ответа от Вайналдума по новому контракту

18:17
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«Ливерпуль» и полузащитник Джорджиньо Вайналдум по-прежнему не могут договориться о новом контракте, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Клуб не хочет предлагать 30-летнему игроку длительное соглашение, в то время как в тренерском штабе рассчитывают на игрока.

Между сторонами по-прежнему нет соглашения о продлении договора. Последнее предложение, которое делал клуб, было отклонено футболистом сборной Голландии.

В нынешнем сезоне АПЛ Вайналдум принял участие в 18 матчах и отметился одним забитым мячом.

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