«Ливерпуль» ждет официального предложения по Вайналдуму от «Барселоны»

«Барселона» сделал полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдума приоритетной целью в нынешнее трансферное окно. Теперь «красные» ждут официального предложения по игроку, так как каталонцы на прямую общались только с агентом игрока, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Сам 29-летний голландец дал согласие на переход. «Сине-гранатовые» готовы заплатить за него не более 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вайналдум провел 47 матчей на клубном уровне и забил 6 голов. Его нынешний контракт истекает в июне 2021 года.