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Сегодня, 15:21

«Ливерпуль» заявил, что матч с «Манчестер Юнайтед» пройдет в запланированное время

Сергей Ярошенко
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«Ливерпуль» опубликовала заявление по поводу проведения матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Сегодняшний матч с «Манчестер Юнайтед» пройдет в соответствии с планом (19:30 по мск — Прим. «СЭ»). Ранее были проведены два совещания по технике безопасности, чтобы оценить погодные условия и условия проезда. Мы благодарим всех, кто помогал нам провести эту игру сегодня. Если вы едете на «Энфилд», пожалуйста, будьте особенно осторожны. Мы с нетерпением ждем встречи с вами там», — написала пресс-служба клуба в социальной сети.

Ранее сообщалось, что матч могут отменить из-за сильного снегопада. Взлетно-посадочные полосы в аэропортах Манчестера и Ливерпуля были временно закрыты.

«Ливерпуль» занимает первое место в АПЛ с 45 очками в 18 матчах. «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и занимает 14-е место.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Ливерпуль» выступил с заявлением из-за возможного переноса матча с «МЮ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
14
 МЮ 19 6 4 9 21-26 22
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 19 3 6 10 18-33 15
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 15:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 1 : 2
4.01 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 1
4.01 18:00
Борнмут – Эвертон
 1 : 0
4.01 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 1 : 1
4.01 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 4 : 1
4.01 18:00
Саутгемптон – Брентфорд
 0 : 5
4.01 20:30
Брайтон – Арсенал
 1 : 1
5.01 17:00
Фулхэм – Ипсвич
 - : -
5.01 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
6.01 23:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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