«Ливерпуль» заявил, что матч с «Манчестер Юнайтед» пройдет в запланированное время

«Ливерпуль» опубликовала заявление по поводу проведения матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Сегодняшний матч с «Манчестер Юнайтед» пройдет в соответствии с планом (19:30 по мск — Прим. «СЭ»). Ранее были проведены два совещания по технике безопасности, чтобы оценить погодные условия и условия проезда. Мы благодарим всех, кто помогал нам провести эту игру сегодня. Если вы едете на «Энфилд», пожалуйста, будьте особенно осторожны. Мы с нетерпением ждем встречи с вами там», — написала пресс-служба клуба в социальной сети.

Ранее сообщалось, что матч могут отменить из-за сильного снегопада. Взлетно-посадочные полосы в аэропортах Манчестера и Ливерпуля были временно закрыты.

«Ливерпуль» занимает первое место в АПЛ с 45 очками в 18 матчах. «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и занимает 14-е место.