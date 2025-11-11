«Ливерпуль» заинтересован в Минте из «Брайтона»

«Ливерпуль» намерен подписать нападающего «Брайтона» Янкубу Минте, сообщает Football Insider.

По данным источника, красные рассматривают 21-летнего гамбийца в качестве потенциальной замены форварду Мохамеду Салаху. При этом «Брайтон» назначил за Минте сумму около 80 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 гамбиец в 12 матчах забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.