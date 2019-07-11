"Ливерпуль" забил 6 голов клубу третьего дивизиона, вратарь Атертон провел 12 минут в поле

Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил новичка английской лиги 1 (третий дивизион) "Транмер Роверс" в товарищеском матче - 6:0. С 78-й минуты в поле играл вратарь "красных" Дэниэл Атертон, заменивший травмированного Пауля Глатцеля.

Товарищеский матч

"Транмер Роверс" - "Ливерпуль" - 0:6 (0:3)

Голы: Клайн, 6 (0:1). Брюстер, 38 (0:2). Брюстер, 45 (0:3). Джонс, 53 (0:4). Ориги, 60 (0:5). Данкан, 67 (0:6).

"Ливерпуль": Миньоле (Ярош, 46), Гомес (Фабинью, 46), Клайн (Джонс, 46), Филлипс (Глатцель, 46. Атертон, 78), Окслейд-Чемберлен (Вудберн, 46), Лаллана (Матип, 46), Милнер (Джонстон, 46), Брюстер (Хувер, 46), Ларуси (Данкан, 46), Кент (Льюис, 46), Уилсон (Ориги, 46).