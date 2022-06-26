«Ливерпуль» является главным претендентом на Джуда Беллингема

«Ливерпуль» является главным претендентом на полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает Liverpool Echo.

Шансы «красных» заполучить Беллингема возросли после того, как «Манчестер Сити» согласованной покупкой Калвина Филлипса из «Лидса» фактически вышел из борьбы за Джуда.

Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до 2025 года. 18-летний Беллингем является воспитанником «Бирмингема». Он перешел в стан «шмелей» в 2020 году.

В минувшем сезоне-2021/2022 хавбек принял участие в 44 матчах, в которых забил шесть голов и отдал 14 результативных передач.