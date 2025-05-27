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27 мая 2025, 00:52

«Ливерпуль» выступил с обращением после наезда автомобиля на толпу болельщиков

Сергей Ярошенко

«Ливерпуль» опубликовал официальное обращение после наезда автомобиля на толпу болельщиков во время празднования чемпионства.

«Мы находимся в прямом контакте с полицией Мерсисайда по поводу ситуации на Уотер-стрит, которая произошла ближе к концу чемпионского парада этим вечером. Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в результате этого серьезного инцидента. Мы будем продолжать оказывать нашу полную поддержку экстренным службам и местным властям, которые занимаются этим эпизодом», — говорится в обращении пресс-службы клуба.

Автомобиль въехал в&nbsp;толпу людей на&nbsp;чемпионском параде в&nbsp;Ливерпуле.Жуть в Ливерпуле: автомобиль въехал в толпу людей на чемпионском параде

Вечером 26 мая автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля», которые праздновали чемпионство клуба в АПЛ. Водитель задержан. Позже стало известно, что наезд совершил 53-летний британец.

К расследованию инцидента подключилось контртеррористическое подразделение полиции.

По итогам сезона 2024/25 «Ливерпуль» занял первое место в турнирной таблице АПЛ с 84 очками и завоевал титул в 20-й раз в истории.

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ФК Ливерпуль
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
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 Челси 0 0 0 0 0-0 0
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