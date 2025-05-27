«Ливерпуль» выступил с обращением после наезда автомобиля на толпу болельщиков
«Ливерпуль» опубликовал официальное обращение после наезда автомобиля на толпу болельщиков во время празднования чемпионства.
«Мы находимся в прямом контакте с полицией Мерсисайда по поводу ситуации на Уотер-стрит, которая произошла ближе к концу чемпионского парада этим вечером. Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в результате этого серьезного инцидента. Мы будем продолжать оказывать нашу полную поддержку экстренным службам и местным властям, которые занимаются этим эпизодом», — говорится в обращении пресс-службы клуба.
Вечером 26 мая автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля», которые праздновали чемпионство клуба в АПЛ. Водитель задержан. Позже стало известно, что наезд совершил 53-летний британец.
К расследованию инцидента подключилось контртеррористическое подразделение полиции.
По итогам сезона 2024/25 «Ливерпуль» занял первое место в турнирной таблице АПЛ с 84 очками и завоевал титул в 20-й раз в истории.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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|0
|0-0
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12
|Ньюкасл
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13
|Эвертон
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|0-0
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14
|Лидс
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|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0
|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -