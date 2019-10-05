«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Лестером»

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в домашнем матче 8-го тура российской премьер-лиги — 2:1. В составе хозяев поля голы забилы Садио Мане и Джеймс Милнер. За «лис» отличился Джеймс Мэддисон.

Команда Юргена Клоппа одержала 8 побед в 8 матчах текущего розыгрыша чемпионата Англии и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 24 очка. В активе «Лестера», который занимает третью строчку, 14 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

«Ливерпуль» — «Лестер» — 2:1 (1:0)

Голы: Мане, 40 (1:0). Мэддисон, 80 (1:1). Милнер, 90+5 — с пенальти (2:1).

«Ливерпуль»: Адриан, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Милнер, Вайналдум (Хендерсон, 78), Фабинью, Роберту Фирмину (Ориги, 78), Салах (Лаллана, 90+2), Мане.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Перес, 73), Тилеманс, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 46), Мэддисон (Чудхури, 86), Варди.

Предупреждения: Ндиди, 30. Фабинью, 39. Чаглар Сеюнджю, 54. Эванс, 69. Чудхури, 89.

Судья: Кавана (Англия).

5 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».