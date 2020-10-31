«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» и вышел в лидеры АПЛ
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в матче 7-го тура чемпионата Англии — 2:1. Команда Юргена Клоппа пропустила на десятой минуте, в концовке тайма Мохамед Салах реализовал пенальти, сравняв счет. Победный гол провел Диогу Жота на 85-й минуте.
«Ливерпуль» вышел в лидеры турнирной таблицы. При этом команда также лидирует по забитым (17) и пропущенным (15) мячам.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
7-й тур
«Ливерпуль» — «Вест Хэм» — 2:1 (1:1)
Голы: Пабло Форнальс, 10 (0:1). Салах, 42 — с пенальти (1:1). Жота, 85 (2:1).
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Филлипс, Вайналдум, Хендерсон, Джонс (Шачири, 70), Роберту Фирмину (Жота, 71), Салах (Милнер, 90), Мане.
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Масуаку (Лансини, 89), Цоуфал, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Алле (Ярмоленко, 74), Боуэн (Бенрама, 89).
Предупреждение: Райс, 49.
Судья: Френд.
31 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/