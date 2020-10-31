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«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» и вышел в лидеры АПЛ

22:23
Диогу Жота. Фото Twitter
Диогу Жота. Фото Twitter
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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в матче 7-го тура чемпионата Англии — 2:1. Команда Юргена Клоппа пропустила на десятой минуте, в концовке тайма Мохамед Салах реализовал пенальти, сравняв счет. Победный гол провел Диогу Жота на 85-й минуте.

«Ливерпуль» вышел в лидеры турнирной таблицы. При этом команда также лидирует по забитым (17) и пропущенным (15) мячам.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

«Ливерпуль» — «Вест Хэм» — 2:1 (1:1)

Голы: Пабло Форнальс, 10 (0:1). Салах, 42 — с пенальти (1:1). Жота, 85 (2:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Филлипс, Вайналдум, Хендерсон, Джонс (Шачири, 70), Роберту Фирмину (Жота, 71), Салах (Милнер, 90), Мане.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Масуаку (Лансини, 89), Цоуфал, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Алле (Ярмоленко, 74), Боуэн (Бенрама, 89).

Предупреждение: Райс, 49.

Судья: Френд.

31 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Ливерпуль — Вест Хэм

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

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