"Ливерпуль" вырвал победу у "Тоттенхэма" и вернулся на первое место

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в матче 32-го тура чемпионата Англии (2:1). Голом в составе мерсисайдцев отметился форвард Роберту Фирмину, у "шпор" отличился нападающий Лукас Моура. Еще один гол в свои ворота забил защитник Тоби Алдервейрелд.

"Ливерпуль" набрал 79 очков и вернулся на первое место. "Тоттенхэм" с 61 баллом располагается на третьей строчке.

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32-й тур

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм Хотспур" - 2:1 (1:0)

Голы: Роберту Фирмину, 16 (1:0). Лукас Моура, 70 (1:1). Алдервейрелд, 90 - в свои ворота (2:1).

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Милнер (Фабинью, 77), Вайналдум, Хендерсон (Ориги, 77), Роберту Фирмину, Салах (Ловрен, 90+4), Мане.

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Санчес (Сон Хын Мин, 69), Сиссоко, Эриксен (Льоренте, 90+1), Алли, Лукас Моура (Дэйвис, 82), Кейн.

Предупреждение: Лукас Моура, 80.

Судья: Аткинсон.

31 марта. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

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